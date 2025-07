Ingrid Klimke: Überraschungs-Nominierung für Dressur-EM!

Klimke überrascht mit starkem Auftritt beim CHIO Aachen

Hinter dem Trio konnte lange Zeit niemand aus der deutschen Equipe völlig überzeugen, Klimke sendete dann am Freitagabend beim CHIO in Aachen aber eine starke EM-Bewerbung: Mit Vayron entschied sie in der Vier-Sterne-Tour den Grand Prix Special überraschend für sich, nur einen Tag später folgte für die viermalige Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit nun die erhoffte Nominierung.