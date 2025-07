Ingrid Klimke: EM-Ticket nach Dressur-Triumph beim CHIO Aachen?

Auch auf dem Dressurviereck trägt Ingrid Klimke immer ein bisschen Buschreiten im Herzen. „Fehlerfrei, du bist dabei“, rezitierte die Reitikone nach ihrem Triumph beim CHIO in Aachen lachend das Motto ihres ehemaligen Trainers Hans Melzer. Mit ihrem Hengst Vayron hat Klimke sich beim Grand Prix Special der Vier-Sterne-Tour ins Rampenlicht geritten, unter den letzten Sonnenstrahlen in der Soers war der ehemalige Vielseitigkeitsstar zu Scherzen aufgelegt.

Monica Theodorescus Entscheidung: Blick auf die EM-Aufstellung nach Aachen

Aber ob auch Monica Theodorescu dem Leitsatz von Melzer, unter dessen Leitung Klimke zweimal olympisches Mannschaftsgold in der Vielseitigkeit gewann, Gehör schenkt? Die Bundestrainerin der Dressurreiter benennt im Anschluss an die Wettkämpfe in Aachen ihr Aufgebot für die Europameisterschaften im französischen Crozet (26. bis 31. August), der CHIO gilt als der letzte Sichtungstermin.