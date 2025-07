Galopp in München: Tornado Alert holt den Großen Dallmayr-Preis

Englischer Sieg in München: Der dreijährige Hengst Tornado Alert hat auf der Galopprennbahn in Riem den Großen Dallmayr-Preis gewonnen. Unter Jockey Oisin Murphy verwies der Godolphin-Hengst nach 2000 m den französischen Favoriten Map of Stars mit James Doyle im Sattel auf Platz zwei. Starker Dritter in der mit 155.000 Euro dotierten Prüfung wurde der Derby-Dritte Lazio unter Martin Seidl. Für Tornado Alert war es beim sechsten Start der zweite Sieg und der größte Erfolg seiner bisherigen Rennkarriere.