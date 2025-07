Dressur-Star Dujardin: Sperre vorbei – kommt jetzt das Comeback?

Peitschen-Video bringt Dujardin Olympia-Aus

Geldstrafe und reumütige Entschuldigung

Neben der Sperre musste Dujardin eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Schweizer Franken (ca. 10.700 Euro) zahlen. In ihrer Stellungnahme zur Sperre in den sozialen Netzwerken akzeptierte sie damals die Strafe und bat um Entschuldigung. "Ich verstehe die Verantwortung, die mit meiner Position in diesem Sport einhergeht und werde versuchen, es besser zu machen. Zweifelsohne war dies eine der dunkelsten und schwierigsten Zeiten in meinen Lebens", schrieb sie.