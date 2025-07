EM-Springen: Vogel führt, Deutschland jagt Gold in A Coruña!

Richard Vogel und die deutsche Springreit-Equipe haben am zweiten Tag der europäischen Titelwettkämpfe mit vier Nullritten auf ganzer Linie überzeugt. Im zweiten EM-Springen im spanischen A Coruña übernahm der 28-Jährige die Führung im Individual-Klassement und festigte mit dem deutschen Aufgebot vor dem Finale am Freitag zugleich den zweiten Platz in der Mannschaftswertung hinter Olympiasieger Großbritannien. Auch Olympiasieger Christian Kukuk mischt auf Rang sechs im Einzelranking vorn mit.

Vogel und Spitzenpferd United Touch waren am Donnerstagabend überraschend bereits als bestes Team in den Parcours gestartet, nachdem der Vortagesbeste Daniel Coyle seine Teilnahme zurückgezogen hatte. Den Nerven des Duos tat dies jedoch keinen Abbruch: Mit großer Ruhe und Übersicht sprangen sie zur Nullrunde.

Fehlerfreie Leistung der deutschen Paare im Sand

Auch die anderen deutschen Paare glänzten im spanischen Sand - anders als beim Zeitspringen am Vortag lag der Fokus diesmal vor allem auf Fehlerfreiheit. Dies gelang ausnahmslos - neben Kukuk blieben auch Marcus Ehning mit Coolio (19.) und Sophie Hinners mit My Prins (21.) fehlerfrei.

Ab 16.15 Uhr wird am Freitag im finalen dritten Springen die beste Mannschaft der EM gekürt - erstmals seit 2011 und erneut in Spanien kann das deutsche Aufgebot in Europa wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen. Die Chancen stehen gut: Die führenden Briten gehen mit einem großen Handicap an den Start. Nach der Disqualifikation von Matthew Sampson fehlt der vierte Teamreiter und somit auch das Streichergebnis im Finale.