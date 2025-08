Reitsport-Hammer: Olympiasieger Kukuk verlässt Beerbaum-Stall

Olympiasieger Christian Kukuk verlässt nach 13 Jahren als Bereiter den Stall von Ludger Beerbaum in Riesenbeck und macht sich selbstständig. Das gab der 35-Jährige am Dienstag bei Instagram bekannt. Die Trennung erfolge zum Jahresende.

Dankbar an Beerbaum – Kukuk wagt die Selbstständigkeit

„Alles, was ich in sportlicher Hinsicht gelernt habe, weiß ich von Ludger Beerbaum. Er hat den allergrößten Anteil an meiner Reiterei und an meinen Erfolgen“, so Kukuk, „dafür bin ich unendlich dankbar. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es schwierig sein wird, meinen Weg ohne seine schützende Hand und einzigartige Erfahrung zu bewältigen. Dennoch freue ich mich auf einen neuen Abschnitt in meinem Leben.“ Er wolle den „Traum von der Selbstständigkeit“ verwirklichen.