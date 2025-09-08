Fünfmal Gold! Deutsche Para-Dressur-Equipe triumphiert in Ermelo

SID 08.09.2025 • 12:10 Uhr Der Deutsche Behindertensportverband kann sich über zahlreiche Erfolge freuen.

Die deutschen Reiterinnen haben bei den Para Dressur Europameisterschaften im niederländischen Ermelo mit fünf Goldmedaillen für eine Topbilanz gesorgt.

Heidemarie Dresing, Regine Mispelkamp, Isabell Nowak und Melanie Wienand holten erstmals überhaupt den EM-Titel in der Mannschaftswertung nach Deutschland.

Dazu gewannen Dresing mit ihrem Pferd Poesie und Mispelkamp mit ihrer Stute Pramwaldhof’s Bayala noch jeweils beide Einzeltitel in ihren Kategorien.