Vielseitigkeits-EM: Deutschland nach Dressur auf Gold-Kurs

SID 19.09.2025 • 17:45 Uhr Michael Jung führt die deutsche Equipe in der Dressur an die Spitze. Auch in der Einzelwertung ist der viermalige Olympiasieger vorne.

Die deutsche Mannschaft um den viermaligen Olympiasieger Michael Jung liegt bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter auf Gold-Kurs. Nach der Dressur führt die Equipe dank einer Glanzleistung von Paris-Sieger Jung und seinem Hengst Chipmunk im Rennen um den siebten EM-Titel mit 74,4 Minuspunkten knapp vor Gastgeber Großbritannien (75,8) und bereits deutlich vor Frankreich auf dem Bronze-Rang (90,7).

Der dreimalige Einzel-Europameister Jung, als letzter deutscher Starter auf dem Dressurviereck aufgetreten, erreichte 18,3 Minuspunkte und damit vor der Britin Laura Collett und London (20,6) das beste Einzel-Ergebnis in der Dressur. Jérôme Robiné und Black Ice (30,4) lieferten im deutschen Team das Streichergebnis.

„So ist es immer, es macht viel Spaß“, sagte Robiné zum Zweikampf mit den Briten: „Einige gute Reiter auf britischer Seite - aber ich denke, wir haben den besten. Der Geländeritt wird viel verändern. Morgen und Sonntag werden wichtiger sein.“

Medaillen-Entscheidung fällt am Sonntag

Bereits am Donnerstag hatten Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch (27,8) und Libussa Lübbeke mit Caramia (28,3) Deutschland nach der ersten Hälfte der Dressurprüfung in der Teamwertung in Führung gebracht, die beiden liegen in der Einzelwertung aussichtsreich auf dem sechsten und siebten Rang. Die Einzelstarter Calvin Böckmann (mit Phantom of the Opera) und Nicolai Aldinger (mit Timmo) belegen im Zwischenranking die Plätze 16 und 23.

