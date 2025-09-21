EM-Gold im Team: Michael Jung glänzt, Silber im Einzel

SID 21.09.2025 • 16:14 Uhr Im Parcours behält Jung die Nerven, seine Konkurrenten allerdings auch.

Gold im Team, Silber im Einzel: Die deutschen Vielseitigkeitsreiter sind bei der Europameisterschaft in Großbritannien zu zwei Medaillen geritten.

In der Mannschaftswertung ließ sich das Team um den viermaligen Olympiasieger Michael Jung den großen Vorsprung aus der Geländeprüfung nicht mehr nehmen, nach einer souveränen Leistung im abschließenden Springparcours siegte die Mannschaft mit 124,9 Minuspunkten vor Irland (161,9) und Frankreich (167,5). Zuletzt gewann die Equipe 2019 im heimischen Luhmühlen Gold.

Deutschland holt Team-Gold, Jung Einzel-Silber – Collett krönt sich zur Europameisterin

Neben dem insgesamt siebten EM-Titel für Deutschland feierte Paris-Sieger Jung mit seinem Wallach Chipmunk zudem die Silbermedaille im Einzel (28,3), im Kampf um seinen vierten individuellen Sieg bei den kontinentalen Meisterschaften musste er sich nur der Britin Laura Collett um 1,3 Punkte knapp geschlagen geben. Dritter wurde ihr Landsmann Tom McEwen (33). Das Team der Gastgeber hatte nach Stürzen am Samstag keine Chance mehr auf eine Medaille. Einzelreiter Calvin Böckmann, bester Reiter am Samstag im Gelände, verpasste bei seinem EM-Debüt nach einem fehlerfreien Springen auf Rang vier nur knapp das Podest (36,5).

Patzer ohne Folgen: Abwürfe gefährden Team-Gold nicht