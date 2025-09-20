Eventing-EM: Deutschland vor Team-Gold – Jung rutscht ab

SID 20.09.2025 • 17:15 Uhr Der Olympiasieger braucht für die anspruchsvolle Strecke einige Sekunden zu viel und fällt zurück. Der Teamtitel ist aber bereits zum Greifen nahe.

Deutschland liegt bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Großbritannien klar auf Goldkurs in der Mannschaftswertung.

Im Kampf um den siebten EM-Titel führt das Team um den viermaligen Olympiasieger Michael Jung nach der zweiten Teilprüfung im Gelände mit 113,7 Minuspunkten deutlich vor Irland (150,7) und der Schweiz (161,3).

Gold in Sicht, Doppel-Triumph wackelt

Die Goldmedaille ist nach einem überzeugenden Auftritt auf der anspruchsvollen Geländestrecke rund um den Blenheim Palace in der britischen Grafschaft Oxfordshire vor dem abschließenden Springen am Sonntag (12.00 MESZ) zum Greifen nahe, das Doppel-Gold hat der dreimalige Einzel-Europameister Jung jedoch nicht mehr in der eigenen Hand: Der Führende nach der Dressur leistete sich mit seinem Hengst Chipmunk einige Zeitfehler zu viel (28,3) und fiel auf den zweiten Rang hinter die Britin Laura Collett zurück (26,6). Auf Rang drei liegt ihr Kollege Tom McEwen (33).

„Das Gelände ist traumhaft, aber es wird sehr anspruchsvoll“, hatte Bundestrainer Peter Thomsen seine Schützlinge gewarnt. Die deutschen Reiter brillierten aber auf der 5,71 Kilometer langen und insgesamt 31 Hinderniskomplexe umfassenden Strecke. Lediglich Zeitfehler leistete sich das deutsche Aufgebot.

Böckmann in Lauerstellung, Team überzeugt

Einzelreiter Calvin Böckmann und Phantom of the Opera liegen auf Rang vier in direkter Schlagweite zum Podium (36,5), auch die Teamreiter Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch (41,8 Punkte/7.) und Jérôme Robiné und Black Ice (43,6/8.) sowie Libussa Lübbeke mit Caramia (58,3/22.) überzeugten. Nicolai Aldinger (mit Timmo), neben Böckmann zweiter Einzelstarter, belegt im Zwischenranking Platz 16.

Gelände-Drama, Briten stürzen ab