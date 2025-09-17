Michael Jung führt Team: Goldjagd bei Vielseitigkeits-EM

SID 17.09.2025 • 15:35 Uhr Der dreimalige Olympiasieger will mit der Equipe in Großbritannien die deutsche EM-Durststrecke beenden.

Der viermalige Olympiasieger Michael Jung führt die deutsche Mannschaft im Rennen um den siebten Titel bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter an. Der Paris-Sieger und Chipmunk starten in Blenheim/Großbritannien gemeinsam mit Libussa Lübbeke (mit Caramia), Malin Hansen-Hotopp (mit Carlitos Quidditch) und Jérôme Robiné (mit Black Ice) in der Teamwertung. Nur im Einzel dabei sind Calvin Böckmann (mit Phantom of the Opera) und Nicolai Aldinger (mit Timmo).

Zeitplan der Vielseitigkeit

Am Donnerstag (ab 10.30 Uhr) beginnen die Wettkämpfe zunächst mit der Dressur, das Starterfeld wurde auf zwei Tage aufgeteilt. Am Samstag gehen die Reiterpaare ins Gelände, ehe im Springen am Sonntag die Medaillenentscheidungen fallen. Den Auftakt in der Dressur machen für die Mannschaft Lübbeke und Hansen-Hotopp, der dreimalige Einzel-Europameister Jung sowie Robiné starten am Freitag.

Jung greift erneut an – Krajewski pausiert