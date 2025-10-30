Star-Jockey Frankie Dettori: Rücktritt nach Breeders’ Cup

SID 30.10.2025 • 09:57 Uhr Der Italiener hat über 3000 Rennen gewonnen, darunter auch das Deutsche Derby.

Der italienische Star-Jockey Lanfranco Dettori steigt aus dem Sattel. „Nach dem Breeders’ Cup am Samstag werde ich meine Karriere als Rennreiter in den Vereinigten Staaten beenden und sie mit einigen Ritten in Südamerika abschließen – etwas, das ich schon immer tun wollte“, teilte Dettori über seine Social-Media-Kanäle mit.

Über 3000 Siege – Dettoris legendäre Erfolgsbilanz

Der 54-Jährige feierte in seiner beeindruckenden Karriere über 3000 Siege weltweit, er gewann dabei zahlreiche Klassiker. Im Deutschen Derby in Hamburg triumphierte Dettori 1991 im Sattel von Temporal gegen den heißen Favoriten Lomitas. An einem Renntag im September 1996 siegte Dettori in Ascot in allen sieben Prüfungen.

Dankbare Abschiedsworte des Champions