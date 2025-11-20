Aufregung im Springreiten: Wirbel um umstrittene "Blutregel"

SID 20.11.2025 • 12:19 Uhr Knapp zwei Wochen nach dem Beschluss richtet die BTK einen Appell an Turniertierärzte - und fordert klare Kante.

Die Bundestierärztekammer (BTK) hat die Entscheidung zur Lockerung der „No-Blood-Rule“ im Springreiten harsch kritisiert und einen klaren Appell an Turniertierärztinnen und -ärzte gerichtet.

Diese sollen „Pferden mit Blutspuren im Bereich von Maul, Flanken oder Sporen“ grundsätzlich die Starterlaubnis verweigern, hieß es in einer Stellungnahme.

Blut im Parcours: Neue FEI-Regel stößt auf Widerstand

Der Reitsportweltverband FEI hatte vor gut zwei Wochen per Votum bei der Generalversammlung in Hongkong eine Regeländerung beschlossen. Künftig dürfen Springpferde auch dann im Wettbewerb bleiben, wenn bei ihnen Blut zu sehen ist - sofern Tierärzte grünes Licht geben. Dafür erntete die FEI viel Kritik, auch aus Deutschland.

„Sichtbare Blutspuren im Einwirkungsbereich des Reiters sind immer ein Hinweis darauf, dass ein Pferd Schmerzen oder Verletzungen erlitten hat – und dürfen daher niemals toleriert werden“, sagte BTK-Präsident Holger Vogel in dem Statement.

Tierärztepflicht am Turnier: BTK geißelt lasche FEI-Sanktionen

Zudem forderte die BTK, dass bei Turnieren ständig ein Tierarzt oder eine Tierärztin zugegen sein soll. Nur dadurch „können Tierschutzverstöße erkannt, geahndet und ein tierschutzgerechter Umgang sichergestellt werden. Eine bloße Rufbereitschaft wird dieser Verantwortung nicht gerecht“, hieß es weiter.

Dass der Weltverband FEI Vergehen künftig dokumentiert und bei wiederholten Verstößen Sperren verhängen könnte, sei laut BTK „nicht ausreichend“.

FN-Präsident nennt Beschluss Fehler – BTK sieht Tierschutz gestärkt

Präsident Martin Richenhagen von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) hatte nach dem Beschluss von einem „klaren Fehler“ gesprochen.