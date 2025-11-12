FEI erlaubt Russland & Belarus Comeback bei Team-Wettkämpfen

SID 12.11.2025 • 10:41 Uhr Nach über drei Jahren dürfen Sportler, Pferde und offizielle der ausgeschlossenen Verbände unter Auflagen zurückkehren.

Der internationale Reitsportverband FEI hat beschlossen, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge wieder zu Mannschaftswettbewerben zuzulassen. Zudem gestattete der Verband die Organisation von FEI-Veranstaltungen in Belarus. Beide Entscheidungen treten am 1. Januar in Kraft.

„Die Überprüfung der Neutralität erfolgt durch die nationalen Verbände und Einsprüche durch die FEI überprüft“, hieß es im entsprechenden Beschluss. Die Prüfung und Neubewertung der Situation sei „aufgrund der veränderten Vorgehensweise innerhalb der Internationalen Verbände und der Paralympischen Bewegung“ getroffen worden.

Bann von 2022: FEI ignoriert IOC-Appell 2023