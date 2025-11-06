Geheime Dreharbeiten: Neue Schumacher-Doku

SPORT1 06.11.2025 • 15:29 Uhr Vier Jahre nach der Schumacher-Dokumentation auf Netflix gewährt die Familie offenbar in einer neuen Doku wieder Einblicke.

Vier Jahre ist es inzwischen her, dass die Netflix-Doku „Schumacher“ Millionen Fans emotional berührte. Seinerzeit sprach unter anderem Corinna Schumacher, die Ehefrau von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, über ihren schwer verunglückten Partner.

Nun gewährt die Familie offenbar abermals Einblicke. Laut Bild dreht das ZDF aktuell an einer bislang geheim gehaltenen Dokumentation. Im Mittelpunkt dabei: Tochter Gina Schumacher.

Die Dreharbeiten fanden demnach in den zurückliegenden Monaten unter strenger Geheimhaltung statt. Gefilmt wurde unter anderem auf der Familienranch in der Schweiz – und an weiteren Orten, die für die Familie von Bedeutung sind.

ZDF bestätigt neue Dokumentation

Dem Bericht zufolge sollen die Reitsport-Erfolge von Gina Schumacher und deren Leidenschaft für Pferde in der Doku eine zentrale Rolle spielen.

Demnach wird das „Reining“ thematisiert, eine besonders anspruchsvolle Disziplin des Westernreitens, in der die Schumacher-Tochter zur Weltspitze gehört.

„Das ZDF plant eine Sport-Dokumentation über die Sportart Westernreiten“, sagte eine Sendersprecherin auf Bild-Anfrage. Demnach wird auch Corinna Schumacher vor der Kamera zu sehen sein – zum ersten Mal seit der Netflix-Doku 2021.

„In dieser Dokumentation wird unter anderem auch das Engagement von Corinna Schumacher eine Rolle spielen“, bestätigte das ZDF.