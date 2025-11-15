Heute vor einem Jahr starb eine deutsche Reit-Legende: "Du hast gezeigt, wie einzigartig unser Sport ist"

Martin Hoffmann 15.11.2025 • 09:18 Uhr Heute vor einem Jahr starb Sönke Sönksen, einer der erfolgreichsten deutschen Springreiter der Siebziger. Wegen seines langjährigen Engagements für seinen Sport war er in der Szene hoch geachtet.

Heute vor einem Jahr verlor der deutsche Reitsport eine Legende aus einer vergangenen Ära - die ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen hat: Nun jährt sich der Todestag von Sönke Sönksen zum ersten Mal.

Der Bauerssohn aus Meldorf im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein war in den Siebzigern einer der erfolgreichsten deutschen Springreiter. Mit seinem Hengst Kwept aus dem Stall des Fleischwaren-Unternehmers und Reitsport-Mäzens Werner Stockmeyer feierte Sönksen zahlreiche nationale und internationale Erfolge.

Sönksen holte Olympia-Silber mit den Schockemöhles

1978 wurde Sönksen auf dem irischen Schimmel Deutscher Meister, drei Jahre zuvor holte er mit der Mannschaft EM-Gold, 1976 bei Olympia in Montréal holte er Team-Silber an der Seite von Paul und Alwin Schockemöhle sowie Hans Günter Winkler.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Sönksen viele Jahre lang als Trainer, Equipe-Chef und auch als Turnierrichter, er war ein Förderer von Heinrich-Hermann Engemann, dem späteren Disziplintrainer der deutschen Springreiter.

Sönksen wurde für sein Engagement vielfach ausgezeichnet und war in der Szene hoch anerkannt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN erinnert in seinem Nachruf an eine Laudatio, die der 2022 verstorbene Präsident Breido Graf zu Rantzau vor vier Jahren für Sönksen hielt: „Deine Gradlinigkeit, Deine Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Deine Komik zeichnen Dich aus. Deine Worte hatten immer Gewicht. Du warst der unbeugsame Leuchtturm in einem windiger werdenden Leben. Wenn wir doch mehr von solchen Menschen hätten.“

Der Club Deutscher Springreiter widmete Sönksen einen ähnlich emotionalen Nachruf. „Du hast für uns, unseren Sport und vor allem für unsere Pferde immer alles gegeben. Und der Gesellschaft gezeigt, wie toll und einzigartig unser Sport ist“, hieß es darin: „Du bist immer als Vorbild vorausgegangen und hast die Menschen aufgrund deines herausragenden Pferdeverstands, mit einem Mix aus Ernsthaftigkeit und Humor, in die richtige Richtung gewiesen. Es war immer eine Ehre für uns, mit Dir an unserer Seite, als Reiter oder Funktionär sportlich alles zu geben.“