Olympiasieger entschuldigt sich nach Skandal-Video

"Es tut mir leid, dass ich unseren Sport in so ein schlechtes Bild gestellt habe", sagt der Reit-Olympiasieger.

Springreit-Olympiasieger Christian Kukuk hat nach einem belastenden Video Fehler im Umgang mit seinem Pferd eingeräumt und um Entschuldigung gebeten.

„Es tut mir leid, dass ich unseren Sport und auch mich selbst damit in so ein schlechtes Bild gestellt habe, denn ich sehe mich als Olympiasieger durchaus in einer Vorbildrolle für unseren Sport“, zitiert die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) den 35-Jährigen nach einer Medienrunde am Freitag im Vorfeld des German Masters in Stuttgart.

Kukuk gesteht Fehlritt ein – Tierschützer empört

„Mein Reiten, das in der kurzen Videosequenz zu sehen ist, war so nicht richtig, solche Bilder werden nicht wieder vorkommen“, sagte Kukuk demnach.

Jene Bilder hatten für Empörung vor allem bei Tierschutzverbänden gesorgt, aber auch Kritik in der Reitsport-Szene ausgelöst.

Peiler pocht auf Vorbildrolle – Kukuk zeigt Einsicht

FN-Vorstandschef Dennis Peiler gab an, nach dem betreffenden Vorfall das Gespräch mit Kukuk gesucht zu haben. „Wir erwarten, dass er es zukünftig besser macht. Als Kaderreiter und Olympiasieger hat er eine Vorbildfunktion“, sagte Peiler: „Wir begrüßen, dass Christian Kukuk die Situation klar anerkennt und Verantwortung übernimmt.“