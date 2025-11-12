PETA schäumt: FEI erlaubt Start trotz blutender Pferde

SID 12.11.2025 • 12:19 Uhr Die FEI hatte die Regel für den Springsport vergangene Woche gelockert - und kassiert dafür einige Kritik.

Die Tierschutzorganisation PETA hat die Lockerung der „No-Blood-Rule“ im Springen durch den Reitsport-Weltverband FEI kritisiert. Kathy Guillermo, Vizepräsidentin bei PETA USA, sagte in einem Statement, die Entscheidung hätte „niemals getroffen werden dürfen“. Dennoch sei die Organisation „erleichtert, dass die Lockerung auf den sogenannten Springsport beschränkt bleibt und in der Dressur nicht angewandt wird“.

Blut am Pferd kein K.o.-Kriterium mehr

Vergangene Woche hatte die FEI bei ihrer Generalversammlung in Hongkong eine weitreichende Änderung der Regelung für den Umgang mit blutenden Pferden bei Turnieren beschlossen. Künftig dürfen die Tiere auch dann im Wettbewerb bleiben, wenn bei ihnen Blut zu sehen ist - sofern Tierärzte grünes Licht geben. 56 Nationen hatten dafür gestimmt, bei 20 Gegenstimmen war der Vorschlag durchgegangen.

Verbände aus Top-Pferdesportnationen verweigern Zustimmung

Dass die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) als Vertreterin einer der führenden Reitsportnationen zu den Kritikerinnen zählt, hob Guillermo positiv hervor. „Besonders wichtig“ sei es, dass „die nationalen Verbände aus Deutschland, Österreich, Großbritannien, Dänemark und Schweden gegen die Regeländerung gestimmt und sich damit geweigert haben, die bisherige Praxis zum Schutz der Pferde aufzugeben.“

FN-Chef kritisiert Beschluss als „klaren Fehler“