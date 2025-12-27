Newsticker
Tragisches Unglück um Reitsportler

Traurige Nachricht aus der Reitsportwelt: Der irische Jockey Paul Kavanagh ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt.
Der irische Jockey Paul Kavanagh ist tödlich verunglückt
© IMAGO/Focus Images
SPORT1
Die Reitsportwelt trauert um Paul Kavanagh. In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember ist der irische Jockey bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Kavanagh war seit zwei Jahren Teil des Teams von Enda Bolger. „Wir sind am Boden zerstört. Er war der höflichste, wohlerzogene und besterzogene junge Mann, den wir je kennengelernt haben“, sagte Bolger nun.

„Er war zwei Jahre lang hier. Wir haben ihm die ganze Zeit geholfen“, fügte Bolger hinzu. „Er machte seinen Eltern alle Ehre. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie gerade durchmachen.“

Reitsport: „Ein großer Schock für uns alle“

Auch Kavanaghs Landsmann und Jockey Aidan Kelly zeigte sich betroffen: „Man konnte keinen netteren Kerl treffen. Es ist ein großer Schock für uns alle.“

Seinen ersten Sieg im Hindernisrennen feierte Kavanagh im Juni in Clonmel, einer Stadt im Süden Irlands.

