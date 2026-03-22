Kukuk glänzt bei deutschem Triumph

SID 22.03.2026 • 09:45 Uhr Der Olympiasieger Christian Kukuk führt die deutsche Equipe zum Sieg in Florida.

Die deutsche Springreit-Equipe um Olympiasieger Christian Kukuk hat den Nationenpreis im Rahmen der League of Nations in Ocala/Florida gewonnen. Kukuk mit seinem Goldpferd Checker, André Thieme (Chakaria), Rene Dittmer (Corsica) und Richard Vogel (Cloudio) setzten sich am Samstagabend vor Irland und Belgien durch.

Das Quartett zeigte sich wenige Monate vor der Heim-WM in Aachen (11. bis 23. August) in bestechender Form.

Becker lobt Team – Kukuk genießt perfekte Ritte

„Ich bin sehr stolz auf mein Team und freue mich sehr darüber. Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel, vor allem hier“, sagte Bundestrainer Otto Becker.

Kukuk, der in zwei Läufen fehlerfrei geblieben war, gab sich hochzufrieden. „Ich muss sagen, ich hatte heute ein breites Grinsen im Gesicht, als ich diese beiden Runden gesprungen bin“, sagte er und lobte Checker für den Auftritt: „Er ist auf einem ganz anderen Niveau. Er lässt es so einfach aussehen und sich auch so anfühlen.“

Deutschland vorneweg – Rotterdam und Barcelona im Visier

Gemeinsam war das Duo im Großen Preis bereits auf Platz zwei geritten, geschlagen geben musste sich Kukuk nur seinem Teamkollegen Thieme, der auf Paule S das Springen gewann.