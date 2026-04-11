Grand National: I Am Maximus schafft historischen Doppelsieg

SID 11.04.2026 • 18:16 Uhr Der zehnjährige Wallach hatte beim berühmten Jagdrennen schon 2024 triumphiert.

Der 55:10-Favorit I Am Maximus hat als erstes Pferd seit 49 Jahren den Titel beim Grand National zurückgeholt. Der zehnjährige Wallach hatte das berühmteste Jagdrennen der Welt bereits 2024 gewonnen, am Samstag setzte er sich auf der Galopprennbahn in Aintree unter Jockey Paul Townend nach 6907 Metern vor Iroko und Jordans durch.

I Am Maximus krönt Mullins-Serie

Im vergangenen Jahr war I Am Maximus in der mit einer Million Pfund dotierten Prüfung Zweiter hinter Nick Rockett geworden. Für Trainer Willie Mullins war es der dritte Sieg in Folge bei dem prestigeträchtigen Rennen, das war zuletzt Vincent O’Brien (1953–55) geglückt. I Am Maximus holte im Rennverlauf einen großen Rückstand auf ging in einem packenden Rennen erst am letzten Hindernis in Führung.

Sturzserie beim Grand National