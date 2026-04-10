Reiten: Deutscher Debütant wird beim Weltcupfinale Sechster

SID 10.04.2026 • 07:35 Uhr Bei seinem ersten Start zeigt Moritz Treffinger eine ordentliche Leistung. Der Sieg geht nach Großbritannien.

Die jungen deutschen Dressurreiter haben beim Weltcupfinale in Fort Worth eine Spitzenplatzierung zum Auftakt verpasst. Im Grand Prix lieferte Debütant Moritz Treffinger mit Fiderdance auf Platz sechs eine ordentliche Leistung. Seine 71,109 Prozent reichten aber nicht für einen Vorstoß in die Spitzengruppe.

Den Sieg sicherte sich die Britin Becky Moody mit Jagerbomb (76,761) vor Christian Simonson aus den USA (Indian Rock/75,413) und dem Schweden Patrik Kittel mit Touchdown (72,869).

Reiten: Netz verpasst Überraschung

Raphael Netz verpasste als zweiter deutscher Starter eine Überraschung. Mit Dieudonné ging der 27-Jährige als letzter Starter auf das Viereck, ritt aber nur zu 67,891 Prozent und blieb als Zwölfter hinter seinen Möglichkeiten. Die zweite Prüfung steht für das Starterfeld in der Nacht zu Sonntag (1.00 Uhr) deutscher Zeit an, dann geht es in der Kür um den Weltcupsieg.