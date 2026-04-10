Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
DARTS
EISHOCKEY
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Reiten>

Reiten: Deutscher Debütant wird beim Weltcupfinale Sechster

Weltcupfinale: Debütant wird Sechster

Bei seinem ersten Start zeigt Moritz Treffinger eine ordentliche Leistung. Der Sieg geht nach Großbritannien.
Moritz Treffinger auf Fiderdance
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Roger Buerke
SID
Bei seinem ersten Start zeigt Moritz Treffinger eine ordentliche Leistung. Der Sieg geht nach Großbritannien.

Die jungen deutschen Dressurreiter haben beim Weltcupfinale in Fort Worth eine Spitzenplatzierung zum Auftakt verpasst. Im Grand Prix lieferte Debütant Moritz Treffinger mit Fiderdance auf Platz sechs eine ordentliche Leistung. Seine 71,109 Prozent reichten aber nicht für einen Vorstoß in die Spitzengruppe.

Den Sieg sicherte sich die Britin Becky Moody mit Jagerbomb (76,761) vor Christian Simonson aus den USA (Indian Rock/75,413) und dem Schweden Patrik Kittel mit Touchdown (72,869).

Reiten: Netz verpasst Überraschung

Raphael Netz verpasste als zweiter deutscher Starter eine Überraschung. Mit Dieudonné ging der 27-Jährige als letzter Starter auf das Viereck, ritt aber nur zu 67,891 Prozent und blieb als Zwölfter hinter seinen Möglichkeiten. Die zweite Prüfung steht für das Starterfeld in der Nacht zu Sonntag (1.00 Uhr) deutscher Zeit an, dann geht es in der Kür um den Weltcupsieg.

Die Szenestars wie Titelverteidigerin Charlotte Fry und Ikone Isabell Werth verzichten im WM-Jahr auf eine Teilnahme.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite