Springreiten-Weltcup: Deußer patzt, Farrington dominiert

SID 11.04.2026 • 09:25 Uhr Der Springreiter wirft mit Otello de Guldenboom eine Stange, das Podium hat er noch im Blick.

Der deutsche Springreiter Daniel Deußer hat nach einem überzeugenden Start beim Weltcupfinale in Fort Worth/Texas einen kleinen Dämpfer kassiert. Nach dem zweiten Platz zum Auftakt belegte der 44-Jährige auf Otello de Guldenboom in der zweiten von drei Prüfungen lediglich den 13. Platz. Einen Podiumsplatz in der Gesamtwertung hat Deußer dennoch im Blick. Vor dem Finale am Sonntagabend liegt er mit 57 Punkten auf dem geteilten vierten Rang, drei Punkte hinter dem Dritten Kevin Staut (Frankreich).

Farrington behauptet Weltcup-Führung

2014 hatte Deußer beim Weltcupfinale der Springreiter triumphiert, in der Nacht zu Samstag warf er eine Stange. „Ein Flüchtigkeitsfehler“, analysierte Bundestrainer Otto Becker. An der Spitze dominiert weiter Kent Farrington (72 Punkte). Der US-Amerikaner schloss beide Prüfungen mit seiner Oldenburger Stute Greya als Erster ab und hat acht Punkte Vorsprung auf den Schweizer Steve Guerdat. „Ich wollte mir die bestmögliche Ausgangsposition für das Finale sichern“, sagte Farrington: „Hoffentlich können wir auch am Sonntag noch einen tollen Abschluss hinlegen.“

Dittmer springt auf Platz sechs