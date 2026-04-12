Springreiten: Deußer verpasst Weltcup-Sieg in Fort Worth knapp

SID 12.04.2026 • 23:17 Uhr Insgesamt erreichten drei Deutsche in Fort Worth eine Top-Ten-Platzierung.

Zwölf Jahre nach seinem Titeltriumph in Lyon hat der Wiesbadener Daniel Deußer beim Weltcupfinale im texanischen Fort Worth die Wiederholung seines größten Erfolgs nur knapp verpasst.

Platz zwei für Otello-Reiter

Auf Otello de Guldenboom belegte der 44 Jahre alte Mannschafts-Olympiadritte von 2016 nach zwei fehlerfreien Umläufen in der dritten und letzten Prüfung im Endklassement mit insgesamt sieben Fehlerpunkten den zweiten Rang.

Deußer Zweiter hinter Farrington

Bei seiner vierten Podiumsplatzierung in einem Weltcupfinale musste sich Deußer nur dem US-Amerikaner Kent Farrington auf der Oldenburger Stute Greya (vier Fehlerpunkte) geschlagen geben.

Dittmer Vierter – Vogel Neunter