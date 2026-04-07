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Topstars verzichten auf Dressur-Finale

Topstars verzichten auf Dressur-Finale

Titelverteidigerin Charlotte Fry und Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth verzichten auf das Weltcupfinale der Dressurreiter.
Isabell Werth verzichtet auf das Weltcupfinale
Isabell Werth verzichtet auf das Weltcupfinale
© IMAGO/Stefan Lafrentz
SID
Titelverteidigerin Charlotte Fry und Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth verzichten auf das Weltcupfinale der Dressurreiter.

Die Weltmeisterin und Titelverteidigerin verzichtet auf die Reise nach Texas, und auch die deutsche Rekord-Olympiasiegerin ist beim Weltcupfinale der Spring- und Dressurreiter in Fort Worth (ab Mittwoch) nicht am Start: In Abwesenheit der Britin Charlotte Fry und der Dressur-Ikone Isabell Werth bekommt der Nachwuchs eine Chance.

Für Deutschland treten in den USA Raphael Netz (27) mit Dieudonné und Debütant Moritz Treffinger mit Fiderdance an. Der 22-Jährige ist der jüngste Reiter im Feld. „Moritz Treffinger ist im U25-Bereich hocherfolgreich. Bei Raphael Netz war es ebenso. Junge Talente in den Top-Sport zu begleiten, bereitet mir Freude“, sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu vor der Abreise.

Erfahrenes Spring-Team um Europameister Vogel

Erfahrener ist die Spring-Mannschaft von Trainer Otto Becker. Mit dabei sind Europameister Richard Vogel (Gangster Montdesir), Daniel Deußer (Otello de Guldenboom), Rene Dittmer (Cody) und Patrick Stühlmeyer (Baloutaire PS). Der ebenfalls qualifizierte Philipp Schulze Topphoff verzichtet auf das Weltcupfinale.

Raphael Netz war 2024 zum bisher einzigen Mal beim Weltcupfinale am Start, damals wurde er mit Great Escape Camelot Fünfter. In diesem Jahr fehlt der 15-jährige Wallach wegen eines Hufgeschwürs, dafür sattelt Netz Dieudonné. Fry und die fünfmalige Siegerin Werth haben bereits die Weltmeisterschaften in Aachen (11. bis 23. August) im Blick.

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