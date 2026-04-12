Deutsches Dressur-Ass nach Patzer stark

SID 12.04.2026 • 09:56 Uhr Nach einem Patzer beim Grand Prix zeigt sich Raphael Netz am Samstagabend in der Kür zum Abschluss stark verbessert.

Die jungen deutschen Dressurreiter haben beim Weltcupfinale in Fort Worth/Texas in Abwesenheit der absoluten Weltspitze ein gutes Resultat erzielt. In der abschließenden Kür zeigten Raphael Netz und Dieudonné mit 79,245 Prozent und Platz fünf eine ansprechende Leistung. In einer anderen Liga ritt Topfavoritin Becky Moody, die sich mit Jagerbomb (88,330) vor Christian Simonson aus den USA (Indian Rock/83,810) und der Polin Sandra Sysojewa (Maxima Bella/80,770) durchsetzte.

Treffinger überzeugt mit Platz acht

Beim Grand Prix vor zwei Tagen hatte Netz sich noch zu viele Fehler geleistet, beim Sieg der Britin Moody belegte er lediglich Rang zwölf. Am Samstagabend (Ortszeit) überzeugte erneut auch der zweite deutsche Starter Moritz Treffinger, mit 22 Jahren jüngster Teilnehmer. Mit Fiderdance ritt der Debütant zu 77,360 Prozent und Platz acht.

Theodorescu lobt starke Auftritte

„Die Jungs haben ihre Pferde beide ganz, ganz toll gezeigt. Ich bin ganz stolz auf die beiden“, freute sich Bundestrainerin Monica Theodorescu über die Resultate. Insgesamt habe beim Weltcupfinale eine „irre Stimmung“ geherrscht, es sei ein „tolles Championat mit super Sport gewesen“.

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