Durchwachsener Start für deutsche Reiter

SID 22.05.2026 • 18:52 Uhr Die deutschen Reiter schauen bei der Siegerehrung des "TSCHIO-Auftakts" nur zu. Olympiasieger Kukuk enttäuscht über Platz 25.

Die deutschen Top-Springreiter haben in der Aachener Soers einen schwierigen Auftakt erlebt.

In der ersten Qualifikation zum Grand Prix ritt Daniel Deußer mit Otello de Guldenboom auf Rang fünf. Direkt dahinter folgten Europameister Richard Vogel mit United Touch sowie Andre Thieme auf DSP Chakaria auf den Plätzen sechs und sieben.

Für Olympiasieger Christian Kukuk verlief der abgespeckte „TSCHIO“ dagegen enttäuschend: Mit seinem Spitzenpferd Checker kam er nicht über Rang 25 hinaus. Das Turnier am Pfingstwochenende ersetzt in diesem Jahr wegen der WM in Aachen (11. bis 23. August) den CHIO.

Coyle triumphiert zum Auftakt

Zum Auftakt des größten Highlights sicherte sich der Ire Daniel Coyle mit Farrel den Sieg im erstklassig besetzten Springen. Hinter ihm belegte Luciana Diniz aus Brasilien mit Vertigo du Desert den zweiten Platz. Die Top 3 komplettierte der Franzose Kevin Staut auf Feline de Hus HDC.