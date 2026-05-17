Isabell Werth gewinnt Dressur-Derby Hamburg: 6. blaues Band

SID 17.05.2026 • 12:16 Uhr Die deutsche Dressurikone triumphiert in Hamburg erstmals seit 2008.

Deutschlands Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek ihr starkes Wochenende mit dem Sieg in der Kür veredelt. Mit dem jungen Hengst Viva Gold gewann Werth zum Abschluss dank einer starken Vorstellung ohne schwerwiegende Fehler und sicherte sich den Gesamtsieg des Derbys. In der Kür kam das Paar auf 84,365 Prozent.

Werth holt sechstes Blaues Band

Damit gewann die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte zum sechsten Mal das begehrte blaue Band der Derbysiegerin. Zuletzt hatte sie 2008 triumphiert. Der Gewinner wird aus dem Gesamtergebnis des Grand Prix am Freitag und der Kür ermittelt, im Grand Prix hatte Werth einen Doppelsieg (Platz eins mit Wendy, Platz zwei mit Viva Gold) gefeiert. Zudem hatte sie am Samstag mit ihrem Olympiapferd Wendy den Special dominiert.