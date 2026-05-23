Aachen-Springen: Keenan siegt – Vogel jagt Grand-Prix-Triumph

SID 23.05.2026 • 18:13 Uhr Europameister Richard Vogel landet jenseits der Top 10, in die es nur zwei Deutsche schaffen.

Die deutschen Springreiter sind auch in der zweiten Qualifikation zum Grand Prix beim abgespeckten „TSCHIO“ in der Aachener Soers weitgehend hinterhergeritten. André Thieme, Sieger von 2024, kam am Samstag mit seinem Pferd Paule S auf Rang sieben. Daniel Deußer war mit Pepita van T Meulenhof Br als Neunter der zweite Deutsche in den Top 10.

Vogel bleibt Favorit trotz Patzer

Der Sieg in der Qualifikation ging an die Amerikanerin Lillie Keenan mit Kick On im Stechen vor dem Belgier Abdel Said mit Wathnan Bonne Amie. Der Argentinier José María Larocca komplettierte mit Chris das Podium. Christian Kukuk erlebte erneut einen schwachen Tag, mit Fantasia de Wy ritt der Olympiasieger auf den 48. und letzten Rang. Europameister Richard Vogel landete mit Phenyo van het Keysersbos und einem Abwurf auf Rang 19.

Vogel geht dennoch als Favorit in den Großen Preis am Sonntag (ab 12.40 Uhr), nachdem er bereits im März das erste Major des Jahres, die Dutch Masters in ’s-Hertogenbosch, gewonnen hatte. Triumphiert Vogel auch in Aachen, streicht der Mannheimer ein Drittel des Preisgeldes von einer Million sowie einen Bonus von 500.000 Euro aus der Grand-Slam-Wertung ein. Dem Grand Slam mit drei Major-Siegen in Serie wäre er ganz nah.