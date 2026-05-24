Aachen-Sensation: Vogel gewinnt Grand Prix – Grand Slam vor Augen

SID 24.05.2026 • 16:15 Uhr Der Europameister dominiert mit United Touch. Seine Lebensgefährtin Sophie Hinners wird Dritte.

Richard Vogel hat beim TSCHIO in Aachen im Großen Preis triumphiert und seine Chance gewahrt, als zweiter Springreiter der Geschichte den „Grand Slam of Show Jumping“ zu gewinnen. Der Europameister setzte sich auf seinem Spitzenpferd United Touch im Stechen mit dem Argentinier José Maria Larocca (Finn Lente) und seiner Lebensgefährtin Sophie Hinners (Iron Dames Singclair) durch. Vogel lag 1,79 Sekunden vor Larocca.

Vogels Freudentränen nach Aachen-Sieg

„Ich bin gerade überwältigt, ich musste richtig heulen – logischerweise Freudentränen“, sagte Vogel im WDR: „Seit vielen Wochen haben wir diesen Grand Prix im Visier. Ein United, der so kämpft, das gibt es nicht oft in einer Reiterkarriere. Das ist ein Moment, den es nur einmal im Leben gibt. Jeder Deutsche träumt einmal davon, den Grand Prix in Aachen zu gewinnen.“

Nach seinem Sieg im März beim Dutch Masters in ’s-Hertogenbosch feierte er in der Soers den zweiten Major-Erfolg der hochdotierten Serie. Ein Bonus von 500.000 Euro ist Vogel damit sicher. Weiter geht es beim Spruce Meadows Masters in Calgary/Kanada (9. bis 13. September), auf dem Weg dorthin liegt aber noch die WM in Aachen (11. bis 23. August) – ein weiteres Ziel für das herausragende Duo Vogel und United Touch.

Vogel jagt Grand-Slam-Hattrick

Das setzte sich am Sonntag gegen die versammelte Weltspitze durch. 24 der Top 25 der Weltrangliste waren bei der Ersatzveranstaltung für den CHIO, der aufgrund der Weltmeisterschaften in diesem Jahr pausiert, am Start. Dabei präsentierte sich aus deutscher Sicht neben Vogel und Hinners auch André Thieme (Chakaria) auf Platz sechs stark. Daniel Deußer (Otello) kam nach einem fehlerfreien ersten Durchgang nur auf Rang 16.

Vogel könnte nach dem Briten Scott Brash der zweite Springreiter in der seit 2013 ausgetragenen Turnierserie werden, der drei Majors in Folge gewinnt. Brash hatte 2014/15 in Genf, Aachen und Calgary triumphiert, seit 2018 wird auch in ’s-Hertogenbosch gesprungen. Vogel winkt bei zwei weiteren Siegen ein Bonus von zwei Millionen Euro und ein Eintrag in die Geschichtsbücher des Reitsports.