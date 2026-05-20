"TSCHIO" statt CHIO: Springreit-Elite zu Gast in Aachen

SID 20.05.2026 • 11:48 Uhr Die besten Springreiter der Welt treffen sich am Wochenende in Aachen. Die Kollegen aus den Disziplinen Dressur und Vielseitigkeit fehlen.

Dass einige der besten Reiter der Welt am Wochenende unter gänzlich anderen Vorzeichen in die Aachener Soers reisen, stört Einzel-Europameister Richard Vogel wenig.

Mit dem Mekka des Pferdesports verbinde er „einige der emotionalsten Momente“ seiner Karriere, erklärte der 29 Jahre alte Springreiter, der am Wochenende (22. bis 24. Mai) beim „TSCHIO“ für Furore sorgen will.

So heißt die abgespeckte Variante des berühmtesten Reitsportturniers der Welt, denn im Gelände oder auch auf dem Viereck wird dort nicht geritten. Denn ein CHIO, ein offizieller internationaler Pferdesport-Wettbewerb, den jede Nation nur ein Mal im Jahr austragen darf, steht in Aachen in diesem Jahr aufgrund der dort stattfindenden Weltmeisterschaften im Sommer (11. bis 23. August) nicht auf dem Plan.

Bei der Ersatzveranstaltung stehen daher die besten Springreiter der Welt um Vogel und Olympiasieger Christian Kukuk besonders im Fokus. Die sind gesammelt am Start – aus den Top 25 der Welt fehlt nur einer.

Reitern winkt lukrative Prämie

Dafür ist nicht nur die laut Vogel unglaubliche „Atmosphäre im Hauptstadtion, dieses Gefühl vollgepackt mit Adrenalin und Gänsehaut, das es sonst nirgendwo auf der Welt“ gibt, ausschlaggebend: Auch finanzielle Gründe locken.

Am Sonntag wird mit dem Großen Preis von Aachen (12.30/14.45 Uhr, WDR und ARD) der nächste Rolex Grand Prix ausgetragen. So lukrativ wie die vier Turniere umfassende Serie ist im Reitsport kein anderes Event. In der Soers werden die Augen besonders auf Vogel gerichtet sein, der als Sieger des letzten Springen als Anwärter auf den Grand Slam anreist.

Nur wer drei sogenannte Majors in Folge gewinnt, darf sich Grand-Slam-Sieger nennen und über Boni in Millionenhöhe freuen. Seit der Einführung der Turnierserie 2013 gelang dies nur dem zweimaligen Mannschafts-Olympiasieger Scott Brash (Großbritannien).