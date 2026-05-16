Werth feiert in Hamburg deutlichen Derbysieg

Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek auch im abschließenden Grand Prix Special einen überlegenen Sieg gefeiert und sich damit den Derby-Erfolg gesichert.
Werth feiert deutlichen Derbysieg
Auch im Grand Prix Special ist die 56-Jährige eine Klasse für sich.
Eine Klasse für sich: Isabell Werth
© AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Die 56-Jährige kam in der Kür mit ihrem Toppferd Wendy de Fontaine auf 80,021 Prozentpunkte und setzte sich klar vor Isabel Freese auf Total Hope OLD (74,808) sowie Leonie Richter auf Lord Europe (70,553) durch.
Bereits am Freitag hatte Werth den Grand Prix dominiert und einen Doppelsieg eingefahren. Platz eins holte sie mit Wendy de Fontaine, mit Viva Gold OLD kam sie auf Rang zwei. Mit ihrem klaren Erfolg in der Addition beider Wettbewerbe sicherte sich Werth das Blaue Band für den Derby-Sieg.
Die Altmeisterin hatte 1995 ihren ersten Sieg in Klein Flottbek gefeiert, damals noch in einer reinen Frauen-Konkurrenz. Den gemischten Wettbewerb, der seit 1996 ausgetragen wird, gewann Werth nun zum fünften Mal und erstmals seit 2008.