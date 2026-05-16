Werth feiert in Hamburg deutlichen Derbysieg

SID 16.05.2026 • 13:10 Uhr Auch im Grand Prix Special ist die 56-Jährige eine Klasse für sich.

Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek auch im abschließenden Grand Prix Special einen überlegenen Sieg gefeiert und sich damit den Derby-Erfolg gesichert.

Die 56-Jährige kam in der Kür mit ihrem Toppferd Wendy de Fontaine auf 80,021 Prozentpunkte und setzte sich klar vor Isabel Freese auf Total Hope OLD (74,808) sowie Leonie Richter auf Lord Europe (70,553) durch.

Bereits am Freitag hatte Werth den Grand Prix dominiert und einen Doppelsieg eingefahren. Platz eins holte sie mit Wendy de Fontaine, mit Viva Gold OLD kam sie auf Rang zwei. Mit ihrem klaren Erfolg in der Addition beider Wettbewerbe sicherte sich Werth das Blaue Band für den Derby-Sieg.