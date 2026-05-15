Isabell Werth brilliert: Doppel-Sieg beim Dressur-Derby Hamburg

SID 15.05.2026 • 13:24 Uhr Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek den Grand Prix dominiert. Die Rekord-Olympiasiegerin belegt im Grand Prix die Plätze eins und zwei.

Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek den Grand Prix dominiert. Die 56-Jährige siegte auf ihrem Toppferd Wendy de Fontaine mit 81,043 Prozentpunkten souverän und sicherte sich auf Viva Gold OLD auch den zweiten Platz (75,783).