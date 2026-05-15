Isabell Werth brilliert: Doppel-Sieg beim Dressur-Derby Hamburg

Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek den Grand Prix dominiert. Die 56-Jährige siegte auf ihrem Toppferd Wendy de Fontaine mit 81,043 Prozentpunkten souverän und sicherte sich auf Viva Gold OLD auch den zweiten Platz (75,783).
Dressur-Ikone feiert Doppelsieg
Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek den Grand Prix dominiert. Die Rekord-Olympiasiegerin belegt im Grand Prix die Plätze eins und zwei.
Isabell Werth auf Wendy de Fontaine
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Dritte wurde Isabel Freese (73,978) vor der zweimaligen Olympiasiegerin Ingrid Klimke (71,283). Am Sonntag steht in Klein Flottbek die Grand-Prix-Kür an. Wer nach der Addition der beiden Wettbewerbe nach Punkten vorne liegt, erhält das Blaue Band.