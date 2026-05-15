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Isabell Werth brilliert: Doppel-Sieg beim Dressur-Derby Hamburg

Dressur-Ikone feiert Doppelsieg

Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek den Grand Prix dominiert. Die Rekord-Olympiasiegerin belegt im Grand Prix die Plätze eins und zwei.
Isabell Werth auf Wendy de Fontaine
Isabell Werth auf Wendy de Fontaine
© picture-alliance/Kessler-Sportfotografie/SID/Jürgen Kessler
SID
Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek den Grand Prix dominiert. Die Rekord-Olympiasiegerin belegt im Grand Prix die Plätze eins und zwei.

Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim deutschen Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek den Grand Prix dominiert. Die 56-Jährige siegte auf ihrem Toppferd Wendy de Fontaine mit 81,043 Prozentpunkten souverän und sicherte sich auf Viva Gold OLD auch den zweiten Platz (75,783).

Dritte wurde Isabel Freese (73,978) vor der zweimaligen Olympiasiegerin Ingrid Klimke (71,283). Am Sonntag steht in Klein Flottbek die Grand-Prix-Kür an. Wer nach der Addition der beiden Wettbewerbe nach Punkten vorne liegt, erhält das Blaue Band.

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