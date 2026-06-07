Dressur-Sensation: Werth gewinnt 20. DM-Gold ohne Top-Pferd

SID 07.06.2026 • 12:58 Uhr Die Rekord-Olympiasiegerin bleibt in Balve das Maß aller Dinge in der Dressur.

Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat ihrer unglaublichen Titelsammlung auch ohne Spitzenpferd Wendy den 20. deutschen Meistertitel hinzugefügt. In der abschließenden Kür der nationalen Titelkämpfe am Sonntag in Balve war die Dressurikone auch mit ihrer „Zweitbesetzung“ Viva Gold nicht zu stoppen. Mit insgesamt 83,650 Prozentpunkten setzte sich die 56-Jährige deutlich gegen Semmieke Rothenberger (80,880) mit Farrington und Raphael Netz mit Great Escape Camelot (79,030) durch.

Werth bleibt Dressur-Maßstab in Balve

Die „ewige“ Werth bleibt damit weiter das Maß aller Dinge – was 1991 in Münster mit ihrem ersten Meisterschaftstitel begann, nimmt auch 35 Jahre später kein Ende. Am Abschlusstag in Balve verzichtete die 56-Jährige nach ihrem Sieg am Vortag im Special zwar auf Spitzenpferd Wendy, mit der sie vor zwei Jahren neben Mannschaftsgold in Paris auch Einzel-Silver gewann, konnte sich aber auch auf ihren Nachwuchsstar Viva Gold verlassen.

Hatte am Samstag im Special noch Charlott-Maria Schürmann mit ihrer Dante’s Pearl auf Rang drei überzeugt, trumpften diesmal die Nachwuchshoffnungen Rothenberger und Netz hinter Werth auf. Beim wichtigen Sichtungsturnier vor dem großen Jahreshighlight in Aachen dürfte sich aber alle drei zumindest in den Fokus von Bundestrainerin Monica Theodorescu geritten haben. Die Weltmeisterschaft kehrt vom 11. bis zum 23. August in die Soers zurück.

Geschwächtes Starterfeld prägt Meisterschaft

Dabei profitierten alle Teilnehmer aber teilweise auch von dem geschwächten Starterfeld: Katharina Hemmer und Ingrid Klimke, im Vorjahr Teil der deutschen EM-Equipe, verpassten die Meisterschaften in diesem Jahr aufgrund des Fitnesszustandes ihrer Pferde komplett, der Vortages-DM-Zweite Frederic Wandres war mit seinem Olympiapferd Bluetooth in der Kür nicht mehr am Start.