Springreiten: Klaphake krönt sich erneut zur deutschen Meisterin!

SID 06.06.2026 • 15:55 Uhr Im finalen Stechen ist Laura Klaphake blitzschnell unterwegs.

Laura Klaphake hat sich zum zweiten Mal nach 2017 zur deutschen Meisterin im Springreiten gekrönt. Bei den nationalen Titelwettkämpfen in Balve setzte sich die 32-Jährige mit ihrem Hengst Quizano van’t Merelsnest am Samstag nach zwei weiteren Wertungsumläufen sowie einem Stechen auf Zeit gegen das große Starterfeld durch. Platz zwei und drei in der reinen Damenkonkurrenz, die zusätzlich zur offenen Wertung ausgetragen wird, sicherten sich Britt Roth mit Jeffrey und Justine Tebbel mit Cote de Pablo.

Springreiten: Klaphake triumphiert im Stechen

Insgesamt vier Reiterinnen absolvierten die über zwei Tage ausgetragenen drei Wertungsrunden ohne Fehler, die Entscheidung fiel so am Samstagnachmittag im abschließenden Stechen auf Zeit. Klaphake, die bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon mit dem Gewinn von Mannschaftsbronze ihren bis dato größten Erfolg feierte, zeigte im Parcours die stärkten Nerven und überzeugte mit einer blitzschnellen Nullrunde.