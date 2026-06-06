Werth zum 19. Mal deutsche Meisterin

SID 06.06.2026 • 13:34 Uhr Bei den nationalen Titelwettkämpfen in Balve kommt an Deutschlands Rekord-Olympiasiegerin wie erwartet niemand vorbei.

Deutschlands Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth ist in Balve in dominanter Manier zum 19. deutschen Meisterschaftstitel ihrer Karriere geritten. Im Special am Samstag tanzte die Dressur-Ikone mit Erfolgspferd Wendy mit 81,510 Prozentpunkten zur nächsten Goldmedaille, ihre stärkste Konkurrentin dabei: Sie selbst. Mit Zweitbesetzung Viva Old schlug die 56-Jährige auch ihren Pariser Mannschaftskollegen Frederic Wandres mit Olympiapferd Bluetooth knapp.

Da nur der Auftritt mit dem bestplatzierten Pferd in die Meisterschaftswertung zählt, sicherte sich Wandres, Teil der deutschen Gold-Equipe vor zwei Jahren, mit 77,686 Prozentpunkten trotzdem den Silberrang. Das Podium komplettierte Charlott-Maria Schürmann mit Dante’s Pearl (76,431 Prozent), Werth erreichte mit Viva Gold 77,823 Prozent.

1991 triumphierte Werth in Münster erstmals bei deutschen Meisterschaften – am anvisierten 19. Titelgewinn 35 Jahre später ließ sie am Samstagnachmittag auf dem Viereck keinerlei Zweifel aufkommen. Mit Wendy, mit der sie vor zwei Jahren in Paris Einzel-Silber gewann zeigte Werth eine konzentrierte Leistung.

Weiterer Titel schon in Aussicht

Im WM-Casting von Bundestrainerin Monica Theodorescu steht Deutschlands erfolgreichste Olympiasportlerin damit ganz vorne. Das Turnier im Sauerland zählt zu den wichtigsten Sichtungsterminen vor dem großen Jahreshighlight in Aachen (11. bis 23. August).