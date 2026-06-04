Dressur-Ikone dominiert DM-Auftakt

SID 04.06.2026 • 17:24 Uhr Dressur-Ikone Isabell Werth reitet beim Auftakt der Deutschen Meisterschaften überlegen zum Sieg. Das Casting für die Heim-WM ist bereits angelaufen.

Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum Auftakt der Deutschen Meisterschaften in Balve das erwartete Ausrufezeichen gesetzt.

Beim Grand Prix am Donnerstag sicherte sich die Dressur-Ikone gemeinsam mit ihrem Erfolgspferd Wendy den überlegenen Sieg, mit ihrer Zweitbesetzung Viva Old ritt die 56-Jährige zudem auf den dritten Rang.

Werths Pariser Teamkollege Frederic Wandres, Teil der deutschen Gold-Equipe in Frankreich, sicherte sich mit Olympiapferd Bluetooth den zweiten Platz.

Mit insgesamt 81,240 Prozentpunkten blieb Werths Wunderstute Wendy das Maß aller Dinge, gefährlich werden konnten dem Duo beim ersten Kräftemessen auf dem Viereck weder Wandres (76,560 Prozent) noch Werth sich selbst (76,560 Prozent mit Viva Gold).

Deutsches WM-Casting in vollem Gange

Die erste Etappe auf dem Weg zur langersehnten Heim-Weltmeisterschaft, die vom 11. bis zum 23. August in die Reitsport-Hochburg Aachen zurückkehrt, meisterte Deutschlands erfolgreichste Olympiasportlerin somit mit Leichtigkeit.

Zwar werden am Freitag noch keine Titel vergeben, das WM-Casting von Bundestrainerin Monica Theodorescu ist allerdings schon jetzt in vollem Gange – auch Werth und Wendy, die in Paris zu Einzel-Silber tanzten, sind davon trotz ihrer Vormachtstellung nicht gänzlich ausgenommen.