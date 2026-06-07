Stechen-Thriller: Kukuk holt erstes DM-Gold im Springreiten

Paris-Olympiasieger Christian Kukuk hat sich erstmals zum deutschen Meister im Springreiten gekürt. Der 36-Jährige setzte sich bei den nationalen Titelwettkämpfen in Balve am Sonntag auf Nachwuchshoffnung Akarad Tivoli durch. Checker, sein Olympia-Goldpferd von 2024, wurde geschont.
Springreiten in Balve: Kukuk erstmals deutscher Meister
Kukuk siegt im Stechen von Balve
Nach jeweils vier fehlerfreien Durchgängen hatten Kukuk, Marco Kutscher auf Cool Fox und Maximilian Lill auf Casallco’s George gleichauf gelegen, das Stechen musste die Entscheidung bringen: Hier setzte sich Kukuk vor Kutscher und Lill durch. Es war überhaupt eine enge Veranstaltung, den Auftakt am Freitag mit zwei Wertungsprüfungen hatten acht Paare mit jeweils null Fehlerpunkten beendet.
In Balve wurde neben der „normalen“ deutschen Meisterschaft, die wie im internationalen Spitzensport üblich als offene Wertung sowohl Reiterinnen als auch Reiter zulässt, noch ein weiterer Titel nur für Frauen vergeben. Laura Klaphake, Mannschaftsdritte bei den Weltreiterspielen 2018, sicherte sich diesen am Samstag nach starken Auftritten mit ihrem Hengst Quizano van’t Merelsnest.