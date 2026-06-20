Julia Krajewski jagt Rekord: DM-Gold nach Gelände-Gala in Sicht

SID 20.06.2026 • 16:50 Uhr Auch nach dem zweiten Prüfungsteil im Gelände liegt Julia Krajewski bei der Vielseitigkeits-DM in Führung.

Titelverteidigerin Julia Krajewski bleibt bei den deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter weiterhin das Maß der Dinge. Auch im Gelände zeigte die Tokio-Olympiasiegerin am Samstag mit ihrem Spitzenpferd Nickel eine starke Leistung, damit ist die 37-Jährige weiterhin auf dem besten Weg, den Rekord für die meisten Meistertitel einzustellen.

Krajewski dominiert Vier-Sterne-Prüfung

Mit nun insgesamt 26,9 Fehlerpunkten führt Krajewski das Gesamtklassement der offenen Vier-Sterne-Prüfung nach der zweiten Aufgabe deutlich an, beim abschließenden Springen am Sonntag (ab 13.25) dürfte sie sich sogar einen Fehler leisten.

Auf Zwischenrang zwei in der deutschen Wertung überzeugten auch Malin Hansen-Hotopp und Carlitos Quidditch, Teameuropameister von 2025. Weniger als zwei Monate vor der WM in Aachen (11. bis 23. August) dürfte sich das Duo schon jetzt in den Fokus geritten haben. Mit Zweitpferd Tullaberg Platinum liegt Krajewski zudem auf Rang drei (34,4). Zweitbeste im Gesamtklassement ist indes die Belgierin Lara de Liedekerke-Meier mit Kiarado d’Arville (31,3).

Krajewski jagt fünften Meistertitel

Die etwa 3,874 Kilometer lange Strecke mit insgesamt 24 verschiedenen Hinderniskomplexen absolvierte Krajewski, die als erste und bisher einzige Frau 2021 Einzelgold bei Olympia holte, mit ihrem Pariser Olympiapferd in insgesamt 6:50 Minuten. Durch die knappe Überschreitung der Richtzeit kassierte sie vier Fehlerpunkte.