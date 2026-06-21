Vielseitigkeit: Doppelsieg! Julia Krajewski verteidigt DM-Titel

SID 21.06.2026 • 16:21 Uhr Die 37-Jährige stellt damit den Rekord für die meisten Meistertitel im Vielseitigkeitsreiten ein.

Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski hat in Luhmühlen ihren Titel bei der Deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter erfolgreich verteidigt. Mit ihrem Spitzenpferd Nickel zeigte die 37-Jährige am Entscheidungstag eine nervenstarke Leistung im Abschlussspringen.

Krajewski jubelt über Nickel-Doppelsieg

„Ich bin sehr stolz auf Nickel. Ich wusste, dass wir in Führung liegen, und sind dann auch ein bisschen entspannter geritten. Ich hatte kurz Angst, dass wir es zu entspannt angehen, aber Nickel liebt es hier in Luhmühlen und war einfach klasse“, sagte Krajewski nach dem Wettkampf.

Mit insgesamt 27,7 Fehlerpunkten mit Nickel feierte Krajewski einen Doppelsieg. Denn auf Platz zwei ritt sie selbst auf ihrem Zweitpferd Tullabeg Platinum (34,4). Rang drei sicherten sich Malin Hansen-Hotopp und ihr Pferd Carlitos Quidditch (34,6), die 2025 Teameuropameister wurden.

Springen kostet Krajewski 0,8 Punkte

Im Springen blieb Krajewski auf Nickel zwar fehlerlos, absolvierte den Parcours aber in 80,4 Sekunden. Aufgrund der knappen Zeitüberschreitung (Richtzeit: 79 Sekunden) kassierte sie mit ihrem Pariser Olympiapferd 0,8 Fehlerpunkte. Bereits am Freitag im Dressurviereck (22,9) und am Samstag bei der Königsdisziplin, dem Geländeritt (4,0), hatten Krajewski und Nickel das beste Ergebnis erzielt und mit den wenigsten Fehlerpunkten die Führung übernommen.

Mit dem Sieg der Meßmer Trophy sicherte sich Krajewski ihren fünften deutschen Meistertitel und zog damit mit den bisherigen Rekordhaltern Ingrid Klimke und Horst Karsten gleich.