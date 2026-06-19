DM Vielseitigkeit: Krajewski führt klar – Rekord winkt

SID 19.06.2026 • 18:20 Uhr Die Favoritin führt nach dem ersten Wettkampftag in Niedersachsen klar das Feld an und steuert auf ihren fünften Meistertitel zu.

Titelverteidigerin Julia Krajewski ist auf dem besten Weg, den Rekord für die meisten deutschen Meistertitel im Vielseitigkeitsreiten einzustellen. In der Dressur ging die 37-Jährige auf Olympiapferd Nickel am ersten Tag der nationalen Entscheidung (18. bis 21. Juni) im niedersächsischen Luhmühlen mit 22,9 Punkten in Führung.

Krajewski vor Vielseitigkeits-Triumph

Weniger als zwei Monate vor der WM in Aachen (11. bis 23. August) liegt die Olympiasiegerin von 2021 klar vor Malin Hansen-Hotopp (27,0 Punkte). Kurios: Krajewski belegte mit ihrem Zweitpferd Platinum auch den dritten Platz. Am Samstag geht es mit der Königsdisziplin Gelände weiter (ab 13.25 Uhr). Der Titel wird am Sonntag nach dem abschließenden Springen vergeben (ab 13.50 Uhr).