WM-Sichtung Hagen: Werth führt Deutschland zum Nationenpreis-Sieg

SID 03.07.2026 • 21:21 Uhr Die deutschen Reiter landen einen Dreifachsieg beim Nationenpreis in Hagen. Nicht zu schlagen ist Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth mit Wendy.

Angeführt von Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth haben die deutschen Reiter bei ihrer finalen WM-Sichtung mit einem Sieg beim Nationenpreis überzeugt. Die deutsche Equipe setzte sich in Hagen am Teutoburger Wald mit einem Dreifacherfolg im Mannschaftswettbewerb durch und lieferte wichtige Erkenntnisse für Bundestrainerin Monica Theodorescu für die anstehende WM-Nominierung.

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Beste Reiterin im Nationenpreis, der aufgrund der WM in Aachen (11. bis 23. August) dieses Jahr nicht im Rahmen des CHIO in der Soers stattfindet, war wie erwartet Werth mit Wendy (81,051 Punkte), es folgten Frederic Wandres mit Bluetooth (76,087) und Raphael Netz mit Great Escape Camelot (73,696). Die vierte deutsche Teilnehmerin, Semmieke Rothenberger, beendete den Wettkampf mit Farrington auf Rang fünf (71,935).

Wer die deutsche Dressur-Equipe beim von allen Reitern langersehnten großen Saisonhöhepunkt, der WM, vertritt, entscheidet sich nach den bis Sonntag andauernden Wettkämpfen in Hagen. Hinter Werth und ihrem Pariser Mannschaftskollegen Wandres, die als gesetzt gelten, bahnt sich ein spannender Kampf um die WM-Kaderplätze an. Zahlreiche große Namen haben abgesagt. Insgesamt sechs olympische Goldmedaillen fehlen in den Personalien Jessica von Bredow-Werndl und Ingrid Klimke (in der Vielseitigkeit). Allerdings hätten sich die ehemals so erfolgsverwöhnten Reiterinnen erst einmal im deutschen Vergleich durchsetzen müssen.

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