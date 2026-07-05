Sensation im Deutschen Derby: Underdog siegt trotz 84,1:1-Quote!

SID 05.07.2026 • 16:52 Uhr Nie zuvor hatte ein derart großer Außenseiter das Rennen gewonnen. Dardanos startete zur Quote von 84,1:1.

Sensation im 157. Deutschen Derby: Mit dem Sieg des von Andreas Wöhler in Gütersloh trainierten Dardanos unter Wladimir Panow ist es zur größten Überraschung in der langen Geschichte des Rennens gekommen. Nie zuvor hatte ein derart großer Außenseiter das Derby auf der Galopprennbahn in Hamburg gewonnen – Dardanos startete zur Quote von 84,1:1.

Dardanos beschert Panow Karrierehöhepunkt

„Ich kann es kaum begreifen. Das ist der Hammer und das Beste, was mir in meiner Karriere passieren konnte“, sagte Panow (45). Für den gebürtigen Russen, seit Jahren in Deutschland ansässig, war es der größte Erfolg seiner Laufbahn.

Im Besitz des Stalles Bergholz von Wilhelm Jenckel und Friedrich von Lenthe setzte sich Dardanos, der bei einer Auktion in Baden-Baden vor zwei Jahren gerade einmal 10.000 Euro gekostet hatte, vor 12.000 Zuschauern gegen Chiefland (Cieren Fallon) und Salitos (Bauyrzhan Murzabayev) durch. Das Preisgeld im Rennen betrug 650.000 Euro.