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Heim-WM Aachen: Olympiasieger Jung & Krajewski jagen Gold

Heim-WM mit Jung und Krajewski

Die beiden Olympiasieger führen das Aufgebot für Aachen an und dürften auch im Team starten. Der Bundestrainer verpasst das Turnier dagegen.
Michael Jung steht im Aufgebot für Aachen
Michael Jung steht im Aufgebot für Aachen
© picture alliance / rscp-photo/SID/FRANK HEINEN
SID
Die beiden Olympiasieger führen das Aufgebot für Aachen an und dürften auch im Team starten. Der Bundestrainer verpasst das Turnier dagegen.

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter treten bei den Weltmeisterschaften in Aachen mit ihren Olympia-Stars an. Das Aufgebot, das der Vielseitigkeitsausschuss von Pferdesport Deutschland am Dienstag offiziell benannte, führt wie erwartet Einzel-Olympiasieger Michael Jung mit seinem Spitzenpferd Chipmunk an. Jung hatte auf dem Hengst bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris seine vierte Goldmedaille gewonnen.

Krajewski führt WM-Kader an

Auch Julia Krajewski, Olympiasiegerin von Tokio 2021, steht mit Nickel im Kader der Heim-WM, bei der die deutsche Equipe als Titelverteidiger an den Start geht. Jung und Krajewski hatten Deutschland 2022 in Pratoni zu Gold geführt und dürften auch in diesem Jahr in der Mannschaft starten. Außerdem gehen in der Aachener Soers Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch, Libussa Lübbeke mit Caramia und Christoph Wahler mit D’Accord an den Start. Reservereiter ist Arne Bergendahl mit Bronco.

Im Vorfeld der Wettkämpfe (11. bis 23. August) findet ein Trainingslager in Bonn-Rodderberg statt. Betreut wird das Team von Rodolphe Scherer, der für Bundestrainer Peter Thomsen einspringt. Der 65-Jährige erholt sich aktuell in der Reha von einem Reitunfall Mitte Juni. Er mache „kontinuierlich Fortschritte und kann die Arbeit seines Trainerteams bereits wieder aus der Distanz begleiten“, sagte Vorstandsvorsitzender Dennis Peiler in einer Mitteilung.

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