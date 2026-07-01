Springreiten-Schock: Olympiasieger Kukuk bei Heim-WM nur Ersatz

SID 01.07.2026 • 17:56 Uhr Der Springreiter und sein Pferd Checker bilden überraschend nur die zweite Reserve.

Olympiasieger Christian Kukuk ist bei der Heim-WM der Springreiter in Aachen im Mannschafts-Wettbewerb überraschend nur Ersatz. Wie aus dem Aufgebot von Bundestrainer Otto Becker am Mittwoch hervorgeht, bilden der 36-Jährige und sein Gold-Pferd Checker lediglich die zweite Reserve des deutschen Teams.

Vogel führt deutsches Spring-Quartett

Angeführt wird das Quartett von Europameister Richard Vogel mit United Touch. Das Duo hatte vor fünf Wochen den Großen Preis von Aachen gewonnen. André Thieme mit Chakaria, Sophie Hinners mit Singclair und Daniel Deußer mit Otello komplettieren die Mannschaft. Erster Ersatzmann noch vor Kukuk, der Anfang Juni in Balve deutscher Meister geworden war, ist Marcus Ehning mit Coolio. Der Verband setzte als Ziel eine Mannschaftsmedaille.