SID 19.08.2026 • 05:35 Uhr Schreiben die Springreiter zu Andreas Bouranis Hit "Auf uns" bald ihr eigenes Gold-Märchen?

Springreit-Bundestrainer Otto Becker setzt für die Gold-Mission seines Teams bei der Heim-WM in Aachen offenbar auf einen kleinen psychologischen Kniff. Der 67-Jährige „hat uns alle ganz überrascht, er hat eine Playlist erstellt“, erzählte Mannschaftsreiter Richard Vogel: „Da waren wir alle ganz perplex.“ Und eines der ersten Lieder, die der Trainer hinzugefügt hat? Das war „von Andreas Bourani – Ein Hoch auf uns“, so Vogel.

Bourani-Hit als Team-Motivation

2014 hatten Bouranis Zeilen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Titel in Brasilien geführt – nun sollen sie der deutschen Equipe als Motivation für das große Teamfinale am Freitagabend unter Flutlicht dienen. Die Playlist höre das Team nun „immer mal so zwischendurch“, erzählte Vogel, er selbst habe noch nichts hinzugefügt – denn vielleicht würde das den Zusammenhalt dann doch nachhaltig stören.