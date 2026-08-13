Gold bei der Reit-WM! Markus Söder feiert Freund seiner Tochter

Gold für Deutschland, Freude bei Markus Söder. Als die deutsche Dressur-Mannschaft bei der Heim-WM in Aachen zum Titel reitet, jubelt auch Bayerns Ministerpräsident mit. Und das nicht nur als Sportfan. Denn zum goldenen Quartett gehört mit Raphael Netz auch der Lebenspartner seiner Tochter Selina.
Söder feiert Freund seiner Tochter
Am Mittwochabend würdigte Söder den Triumph auf Instagram. „Spannung pur: Gold für unsere Dressur-Mannschaft bei der Heim-WM in Aachen“, schrieb er und postete zwei Fotos. Das eine zeigt die frisch gekrönten Weltmeister bei der Siegerehrung. Das andere zeigt ihn selbst, seine Ehefrau Karin, die gemeinsame Tochter und deren Partner.
Söder: „Besonders mitgefiebert habe ich natürlich bei Raphaels WM-Debüt“
„Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team: die legendäre Isabell Werth, Frederic Wandres, Katharina Hemmer und Raphael Netz. Besonders mitgefiebert habe ich natürlich bei Raphaels WM-Debüt. Gleich sein erster Auftritt mit Camelot war ein starker Auftakt“, schwärmte Söder und wurde persönlich: „Raphael ist der Lebenspartner meiner Tochter Selina. Beide leben und arbeiten zusammen für den Reitsport. Mein großer persönlicher Respekt für diese Leistung in so jungen Jahren.“
Netz absolvierte die erste Weltmeisterschaft seiner Karriere. Mit seinem Wallach Camelot erreichte er am Dienstag starke 73,338 Prozent. Für die deutsche Teamwertung spielte das Ergebnis am Ende zwar keine Rolle mehr, der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. „Ich habe natürlich schon gemerkt, dass wir sehr herzlich willkommen geheißen wurden vom deutschen Publikum. Das hat uns auf den Sandplatz getragen, über den heiligen Rasen“, sagte Netz anschließend.
Der Dressurreiter gilt seit Jahren als einer der Nachwuchshoffnungen Deutschlands. Seine Leidenschaft für den Pferdesport teilt er mit seiner Partnerin Selina Söder. Auch die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten feierte bereits große Erfolge, gewann unter anderem EM-Gold mit der deutschen U25-Mannschaft. Gemeinsam betreibt das Paar eine Reitsportanlage in Bayern.