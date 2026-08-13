Dressur-Gold-Hammer: Hemmer führt Deutschland zum WM-Titel

SID 13.08.2026 • 05:41 Uhr Mit Druck habe sie nicht allzu viel am Hut, erklärt die neue Team-Weltmeisterin in der Dressur.

Mit einem Strahlen im Gesicht und der Goldmedaille um den Hals saß Katharina Hemmer in der Pressekonferenz, die Namensplakette am Tisch zeigte da noch ihren richtigen Namen. Aber wie lange wohl noch? „H-A-M-M-E-R“, buchstabierte Bundestrainerin Monica Theodorescu der internationalen Presse kurzerhand ihren neuen Namensvorschlag für ihre frischgebackene Team-Weltmeisterin, denn: „Dieser Ritt war wirklich der Hammer!“

Hemmer bleibt cool im WM-Tanz

Mit besagtem Hammer-Auftritt auf dem Viereck in der Aachener Soers und einer persönlichen Bestleistung hatte Hemmer einen starken Vorsprung für die deutsche Equipe und Schlussreiterin Isabell Werth herausgeritten. Sie habe „pure Freude“ empfunden, resümierte die 32-Jährige nach ihrem Tanz mit Denoix, sonst blieb das Paar bei seiner überragenden WM-Premiere bis zur Schlusslinie ziemlich cool.

Druck? Damit habe sie zum Glück „nicht so viel am Hut“, erzählte Hemmer, selbst die größte Bühne der Reit-Welt konnte das Duo nicht aus der Ruhe bringen. „Es ist einfach ein Wahnsinnsgefühl“, schwärmte Hemmer, die nach dem EM-Gold mit dem Team im Vorjahr nun ihren zweiten großen Titel gewann, „ich muss mich noch ein paar Mal kneifen lassen.“

Aachen: Hemmer beerbt Mentor Schmidt

Beim bis dato größten Erfolg ihrer Karriere konnte Hemmer auf ganz besondere Expertise setzen – ausgerechnet in Aachen tritt sie nun in die Fußstapfen ihres Mentors Hubertus Schmidt. Vor 20 Jahren sicherte sich der Mannschafts-Olympiasieger von 2004 an selber Stelle ebenfalls Teamgold.