Dressur-Sensation: Netz jubelt bei Heim-WM auf Camelot

SID 12.08.2026 • 05:30 Uhr Das gewohnte Powernap ist zwar ausgefallen, die Leistung von Rapahel Netz und Camelot bei ihrer WM-Premiere in Aachen beeinträchtigte es jedoch nicht.

Nach seinem erfolgreichen Debüt auf der ganz großen Bühne strahlte WM-Debütant Raphael Netz über das ganze Gesicht, der fehlende Schlaf war ihm nicht anzumerken. „Was ungewohnt war“, sagte der bestens gelaunte Dressurreiter nach seinem gelungenen Auftritt mit Partner Camelot beim Auftakt der Heim-WM, „normalerweise mache ich immer ein Powernap vor meiner Prüfung.“

Netz’ Euphorie nach starker Premiere

Zwar habe er das auch vor der Prüfung im Grand Prix in der Soers wie gewohnt versucht – „nur, dass ich kein Auge zugedrückt habe“, erklärte Netz. Ein bisschen hatte die große Kulisse den erst 27 Jahre alten Neuling dann wohl doch aus dem Konzept gebracht, auch wenn er bei seiner starken Leistung als Startreiter für die deutsche Equipe kaum Nerven gezeigt hatte.

Die großen Emotionen brachen so erst nach Prüfungsende aus dem Wiesbadener heraus, euphorisch riss er seinen Arm in Richtung Aachener Himmel und fiel anschließend Partner Camelot um den Hals. Das war „Erleichterung, Freude und dann auch Euphorie, als die Punkte kamen“, fasste er seine Gefühlswelt zusammen, mit seinem losgelösten Jubel sorgte er auch beim Aachener Publikum für die ersten großen Gänsehautmomente.

Netz vor dem Special-Höhepunkt