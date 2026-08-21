Springreiter vor WM-Gold: Deutschland startet von Pole in Aachen

SID 21.08.2026 • 05:38 Uhr Der Druck als Gejagter sei natürlich groß, sagt Springreit-Trainer Becker: Sein Team müsse nun "kämpfen".

Deutschlands Springreiter haben die Zügel vor dem großen Showdown um den Weltmeistertitel fest in der eigenen Hand – eine erholsame Nacht steht Otto Becker aber trotzdem eher nicht bevor. Die „Pole Position ist natürlich ideal“, erklärte der Bundestrainer vor dem Teamfinale am Freitagabend in Aachen: „Aber trotzdem wissen wir auch, dass wir uns dafür nichts kaufen können.“

Becker spürt Druck vor Finale

So werde der Schlaf wohl „erst wieder ruhiger, wenn die Woche überhaupt rum ist“, sagte Becker, „man macht sich doch viele Gedanken. Erstmal bin ich natürlich heilfroh, dass alle Pferde, alle Paare sich hier so gut präsentiert haben“. Schließlich trägt der 67-Jährige auch in Sachen Nominierung und Vorbereitung immense Verantwortung – bislang schien er mit seinen Überlegungen aber stets goldrichtig zu liegen.

Der finale Beweis dafür steht nun aus, als führende Nation vor den USA und Belgien geht die deutsche Equipe in den dritten und entscheidenden Mannschaftsumlauf (ab 18.50 Uhr). „Mehr Druck ist natürlich da als Gejagter“, warnt Becker, eine andere Ausgangslage hätte er sich selbstverständlich nicht gewünscht. Das Team müsse nun „kämpfen“, forderte er: „Die Tagesform muss auch morgen erst recht passen und auch das nötige Glück – das brauchen wir genauso.“

Drei Nullrunden bis WM-Gold

So soll es dann endlich klappen mit dem erster Mannschaftstitel seit 16 Jahren, zuletzt gab es 2010 in Lexington WM-Gold. Drei fehlerfreie Ritte muss das Team mit Europameister Richard Vogel, Sophie Hinners, Daniel Deußer und Marcus Ehning dafür zeigen.